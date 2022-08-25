Названы пять возможных сценариев развития конфликта на Украине The Guardian назвала пять возможных сценариев развития конфликта на Украине

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Журналист британского издания The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине на ближайшие полгода. По его словам, и Россия, и Украина измучены боевыми действиями, поэтому наиболее вероятен вариант затягивания конфликта минимум на год, при этом его интенсивность будет с каждым днем снижаться.

Война, вероятно, будет продолжаться не менее года, но по существу зашла в тупик, и ее интенсивность уменьшается. <...> Обе стороны борются за импульс и все чаще кажутся измученными боевыми действиями, — считает журналист.

Согласно его второму прогнозу, Вооруженные силы Украины заметно ослабнут, в результате чего им придется уступить Херсонскую область. Советник президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что у Украины недостаточно сил для возвращения контроля за регионом.

По третьей версии, Россия будет предпринимать попытки прорваться вперед, однако будет озабочена удержанием восточных областей Украины. С приходом же зимы Кремль полностью может сконцентрироваться на консолидации земель, находящихся под контролем Вооруженных сил России.

Четвертый вариант полностью сконцентрирован на зиме — в это время бои могут поутихнуть, а граждане Украины будут массово переселяться в связи с гуманитарными проблемами в стране.

Зима занимает первое место в стратегическом мышлении для обеих сторон. Украина уже обеспокоена гуманитарными вопросами, потому что в Донецкой области и других прифронтовых районах нет газового отопления. Один гуманитарный чиновник предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до 2 миллионов человек пересекут границу с Польшей, — отмечает автор.

Наконец он заявил о том, что страны Запада должны принять решение — поддерживать Украину в ходе конфликта или нет. По его словам, гуманитарная катастрофа в стране растет, а страны Европы и США не предприняли должных мер, хотя у них есть для этого все возможности. Именно от их решения может зависеть будущее Украины.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная.