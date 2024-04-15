Названы пять продуктов, которые сотрут морщины с лица Врач Рейли: употребление курицы и яичных белков поможет разгладить морщины

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Употребление продуктов, повышающих уровень коллагена, поможет улучшить прочность кожи и тем самым разгладить морщины на лице, заявил врач Дейв Рейли. По его словам, которые приводит британское издание The Mirror, к ним, в частности, относятся курица и яичный белок.

Аминокислоты и минералы, которые вы получаете из этого популярного мяса (курицы. — NEWS.ru), идеально подходят для эффективной работы коллагена в вашем организме. Яичные белки особенно богаты аминокислотой под названием пролин, которая является важным компонентом коллагена и поможет придать вашей коже сияние, — пояснил Рейли.

Кроме этого, выработку коллагена в организме человека стимулирует витамин C, который в больших количествах содержится в ягодах. Так, по словам Рейли, одна чашка клубники может обеспечить более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина. Хорошее воздействие на кожу еще оказывает ежевика.

Для борьбы с морщинами врач также рекомендовал употреблять чеснок: он содержит соединения серы, имеющие решающее значение для поддержания целостности тканей кожи. Помимо этого, в рацион стоит включить бобовые. Как пояснил Рейли, фасоль, чечевица и нут являются отличными источниками поддержки выработки коллагена.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что улучшают состояние кожи лица и замедляют появление морщин продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось, орехи, авокадо и льняное масло. По ее словам, эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами. Кроме этого, антиоксидантами богаты овощи и фрукты, особенно яркие и цветные.