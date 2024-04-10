Названы признаки грядущей гражданской войны в Молдавии Военный политолог Кошкин не исключил вероятность гражданской войны в Молдавии

Эскалация напряженности на политическом поле Молдавии может иметь радикальные последствия, в том числе привести к гражданской войне, предположил в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, ключевым фактором нестабильности сейчас является перспектива поглощения республики Румынией, тогда как в Гагаузии периодически поднимается вопрос о независимости региона.

Сейчас ситуация обострилась из-за возможного поглощения Молдавии Румынией. Из-за этого на территории Гагаузии вполне возможны радикальные моменты. То есть я не исключаю, что объединение двух государств может привести к серьезной конфронтации и гражданской войне в Молдавии, — сказал эксперт.

В то же время он усомнился в том, что Гагаузия добьется полного суверенитета даже через гражданский конфликт. По его мнению, в этом вопросе местным политическим деятелям не хватает активности, тогда как Кишиневу удается держать напряженность ниже критического уровня.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что президент России Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию в том числе и в экономическом плане.

До этого она заявляла, что Гагаузская автономия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Таким образом она ответила премьеру Румынии Марчелу Чолаку, заявившему, что в республике живут румыны.