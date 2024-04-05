Названы причины желания Белоруссии приостановить участие в ДОВСЕ Белоруссия решила приостановить участие в ДОВСЕ из-за Чехии и Польши

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому республика приостановит свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), пишет пресс-служба главы государства. По мнению Минска, действие соглашения ранее проигнорировали страны — члены НАТО, что фактически означает прекращение его работы.

Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава вооруженных сил, — говорится в заявлении.

Подчеркивается, приостановка действия ДОВСЕ не означает выхода Белоруссии из него. Также заявляется, что от пунктов положения в 2022 году отказалась сначала Чехия, а затем, в марте 2023 года, и Польша.

Ранее, 8 марта, в Польше объявили о приостановке участия в ДОВСЕ, инициативу поддержали 435 депутатов, против выступили пять. Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский также уточнил, что Варшава полностью не отказывается от соглашения, поскольку на этом настояли союзники по НАТО.

До этого аналогичное решение приняли в Молдавии. Как пояснил госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, правительство пошло на этот шаг из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора».