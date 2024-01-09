Названы причины, заставившие Борн уйти с поста премьер-министра Франции Политолог Федоров: Борн ушла в отставку из-за пенсионной реформы и мигрантов

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Элизабет Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн вынуждена подать в отставку из-за скандальных законопроектов о повышении пенсионного возраста с 62 лет до 64 лет и о миграции, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил, что на смену Борн может прийти нынешний глава Министерства образования Франции Габриэль Атталь.

Борн стала жертвой двух громких законов об увеличении пенсионного возраста с 62-х до 64-х лет, а также о миграции. Ничего больше не оставалось. На место Борн может прийти нынешний министр образования Габриэль Атталь — это молодой политик, ему всего 34 года, это ставленник Макрона, бывший пресс-секретарь правительства, — добавил Федоров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об отставке Борн с поста премьер-министра Пятой республики. Глава государства лично подписал соответствующий документ. Он также поблагодарил ее за преданность и решимость. Елисейский дворец уточнил, что Борн продолжит работать до назначения нового премьера.

До этого читатели французской газеты Le Figaro, комментируя новогоднюю речь Макрона, негативно восприняли его обращение. Пользователи назвали Макрона худшим президентом за всю историю Франции и призвали меньше ориентироваться на мнение США. Кроме того, читатели потребовали от лидера Франции выступать за мир на Украине и при этом не провоцировать Россию ни в дипломатической, ни в политической плоскости.

До этого результаты исследования Французского института общественного мнения (IFOP) показали, что большинство опрошенных французов предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом страны.