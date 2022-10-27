Названы причины, почему ЕС хочет конфисковать российские активы Публицист Новоселов: ЕС хочет конфисковать активы России из-за проблем с финансами

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

Есть три причины, по которым Еврокомиссия ставит своей целью конфисковать замороженные в Европе активы российских граждан и ЦБ, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. Первая причина — на такие действия европейцев Россия не сможет зеркально ответить, заморозив расположенные в стране иностранные активы, так как западные компании уже ушли с российского рынка. Другие причины связаны со статусом европейской экономики: на планы ЕС могли повлиять призывы президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о помощи, а также финансовые трудности Европы из-за поддержки Киева.

Похоже, деньги, которые Запад вливает в Украину, исчезают в мгновение ока, ведь Зеленский просит все больше, больше и больше. Содержать страну-банкрота, пытающуюся сражаться с превосходящим ее противником, — дорогое удовольствие, — пояснил Новоселов.

Еврокомиссия хочет конфисковать российские активы, так как ей не хватает средств ни для поддержки Украины, ни для собственной экономики, подытожил публицист. Он также отметил, что США вскоре могут сократить объемы помощи Киеву и тогда это бремя полностью ляжет на плечи Европы. Поэтому, по словам эксперта, естественно, что в условиях энергетического кризиса и инфляции Европа ищет дополнительные источники денег.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что целью ЕС является не заморозка, а конфискация российских активов. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов государств — членов организации, цель которой не только определить, где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.