Названы причины, по которым сотрудничество РФ и Финляндии больше невозможно Политолог Макаркин: Финляндия лишится всей торговли с Россией

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Власти Финляндии закрытием границы с Россией подставили под удар собственную экономику, лившись не только торговли, но и нормальных отношений с соседской страной, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По словам эксперта, даже в случае, если Финляндия решит изменить свое решение, прежнего уровня взаимодействия с Россией не будет.

Финляндия, принимая такое решение, теряет приграничную торговлю, но сейчас это уже и не актуально. Еще когда были первые объявления о перекрытой границе, то люди уже начали перестраиваться, все понимали, что это не на полгода. Даже если бы сейчас ситуацию смягчили, то прежних отношений уже бы и не было. Ни торговли, ни закупок, ни бизнеса, — пояснил специалист.

Макаркин также отметил, что разрыв торговых связей создает много рисков для подрыва экономики Финляндии, но в Хельсинки этого не видят. Он добавил, что у страны небольшое население, вопросы безопасности тут намного важнее. Подводя итог, Макаркин напомнил об обвинениях финской стороны в адрес России по вопросу незаконной миграции.

Так что, отношения России с Финляндией будут заморожены в течении долгого времени. Финляндия перекрыла границу в условиях общей большой заморозки отношений России с Западом. И не стоит забывать о главной проблеме, Финляндия обвинила Россию в том, что та стимулирует нелегальную миграцию на территорию Финляндии, — заключил он.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финское правительство и средства массовой информации целенаправленно подогревают антироссийские настроения в стране. Дипломат добавил, что население запугивают и нагоняют военную истерию.