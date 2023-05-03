Названы причины, по которым Киев скрывает сроки начала контрнаступления Politico: Киев скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США

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Власти Украины скрывают от союзников детали весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретных данных, что может поставить операцию под угрозу. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По информации собеседников издания, Киев назвал раскрытие секретных документов минобороны и разведки США одной из причин отсутствия точных данных о сроках, месте и численности своей операции.

В секретных документах, получивших огласку в социальных сетях, в том числе приводились такие сведения о ходе конфликта на Украине, как позиции ВСУ, данные о вооружении, оценка потерь. В течение нескольких дней после утечки представители Вашингтона пытались заверить Украину и союзников в Европе, что Штаты приняли все меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее заместитель главы подконтрольного Киеву Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет, указал он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным