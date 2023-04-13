Названы причины отказа Зеленского прекращать боевые действия на Украине Военный эксперт Суконкин: Зеленский отказывается прекращать конфликт из-за страха за свою жизнь

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не желает заканчивать конфликт, потому что боится за собственную жизнь. Суконкин объяснил, что пока продолжается спецоперация, Зеленский относительно защищен украинской армией, ведущей боевые действия. Кроме того, Суконкин указал, что Зеленский не может принимать решения без согласования с Западом.

Выполняя задачи Запада, он не может самостоятельно принимать решения, иначе бы отношение ко всему происходящему поменялось бы, это очевидно из-за столь огромных потерь в живой силе, в экономике, инфраструктуре, особенно энергетической. Все это поставило страну на грань выживания, — заявил Суконкин.

По словам эксперта, разумные люди на месте властей Украины давно пересмотрели бы политику, которую проводят действующие власти в Киеве.

Но нет, есть же утверждение, что боевые действия идут до последнего украинца. И они претворяют его в жизнь, — добавил обозреватель.

Суконкин отметил, что Зеленскому также выгодны условия военного положения. Это позволяет Киеву бороться с инакомыслием любыми способами и средствами, пояснил эксперт.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что планирующееся контрнаступление ВСУ пришлось отложить из-за «бесконечных дождей». Арестович объяснил, что для прохождения танков нужно 30 сантиметров сухого грунта. По его словам, синоптики прогнозируют, что еще около двух недель будут идти дожди, а перед началом танковой операции нужно как минимум две-три недели «конкретно солнечной погоды».