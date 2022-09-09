В Германии заявили, что Украина не сможет победить Россию Депутат бундестага Гизи: Россию невозможно победить, не ввязываясь в третью мировую войну

Фото: МО Украины

Украина не сможет справиться с Россией в Донбассе, поскольку для победы Киева Европе требуется развязать третью мировую войну, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью Spiegel. Однако, по его словам, Запад не может себе этого позволить.

В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить, — сказал Гизи.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен ранее заявила, что снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военнослужащих увеличивают риски начала третьей мировой войны. По ее словам, две трети населения ФРГ выразили такую обеспокоенность.

В начале сентября немецкая оппозиция потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее слов о поддержке Украины вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Она добавила, что Германии нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Москвой и Киевом. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом».