Украина не сможет справиться с Россией в Донбассе, поскольку для победы Киева Европе требуется развязать третью мировую войну, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью Spiegel. Однако, по его словам, Запад не может себе этого позволить.

В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить, сказал Гизи.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен ранее заявила, что снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военнослужащих увеличивают риски начала третьей мировой войны. По ее словам, две трети населения ФРГ выразили такую обеспокоенность.

В начале сентября немецкая оппозиция потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее слов о поддержке Украины вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Она добавила, что Германии нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Москвой и Киевом. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом».

 

 

 