Меган Маркл не стала причиной разлада между внуками королевы Великобритании Елизаветы II принцами Гарри и Уильямом — отношения братьев испортились задолго до появления девушки в жизни младшего сына принцессы Дианы.
Об этом The Mirror
Один из источников заявил, что принц Гарри всегда хотел быть нужным королевской семье, однако не находил взаимности у родственников. Другой собеседник издания рассказал, что Уильям усугублял эту ситуацию, никогда не упуская возможности дать понять брату, кто из них является наследником престола. Появление Меган Маркл окончательно рассорило Гарри и Уильяма.
8 января герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл) объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II, для которых заявление стало полной неожиданностью.
Как писал NEWS.ru, Елизавета II заявила Гарри, что всегда будет рада его возвращению в королевскую семью.
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