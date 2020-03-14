https://static.news.ru/photo/21fba9e2-66d1-11ea-87bc-fa163e074e61_660.jpg Принцы Гарри и Уильям Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл не стала причиной разлада между внуками королевы Великобритании Елизаветы II принцами Гарри и Уильямом — отношения братьев испортились задолго до появления девушки в жизни младшего сына принцессы Дианы.

Об этом The Mirror рассказали несколько источников из окружения королевской семьи. По словам информаторов издания, одной из причин конфликта стала служба Гарри в армии. Младший принц после возвращения со службы не смог приспособиться к жизни члена королевского рода и даже подумывал о том, чтобы стать тренером по регби или пожарным. Тогда же Гарри стала раздражать его роль «вечно второго» после старшего брата.

Один из источников заявил, что принц Гарри всегда хотел быть нужным королевской семье, однако не находил взаимности у родственников. Другой собеседник издания рассказал, что Уильям усугублял эту ситуацию, никогда не упуская возможности дать понять брату, кто из них является наследником престола. Появление Меган Маркл окончательно рассорило Гарри и Уильяма.

8 января герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл) объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II, для которых заявление стало полной неожиданностью.

Как писал NEWS.ru, Елизавета II заявила Гарри, что всегда будет рада его возвращению в королевскую семью.