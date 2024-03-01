Названы причины, из-за которых Meta может лишиться €12 млрд NL Times: в Нидерландах правозащитники хотят отсудить у Meta €12 млрд

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В Нидерландах защитники прав потребителей объединились, чтобы через суд взыскать с корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) около €12 млрд из-за использования данных пользователей соцсетей без их ведома, сообщает NL Times. Портал отмечает, что корпорация в 2023 году уже проиграла суд по аналогичному делу.

К сожалению, Meta продолжает отказываться выплачивать компенсацию пострадавшим потребителям даже после того, как суд постановил, что корпорация действовала незаконно, — отметила директор Ассоциации по защите прав потребителей Сандра Моленар.

В 2023 году суд Амстердама признал Meta виновной в нарушении конфиденциальности пользователей и постановил, что корпорация не в полной мере информировала об использовании данных потребителей, не получала разрешения на использование личных данных в рекламных целях и скрывала от пользователей важную информацию, тем самым вводя их в заблуждение.

Суд в Амстердаме уже согласился с нами в прошлом году. У нас также есть решения Европейского суда и различных надзорных органов в нашу пользу, — добавила Моленар, говоря о новом судебном разбирательстве в отношении Meta.

Ранее Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Энди Стоуна, занимающего должность пресс-секретаря корпорации Meta. Он обвиняется по делу об оправдании терроризма.