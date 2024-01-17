Названы предположительные сроки согласования в ЕС помощи Украине Politico: в ЕС обещали согласовать помощь Украине «в ближайшие пару недель»

Фото: МО Украины

В Евросоюзе уверены, что смогут согласовать помощь Киеву «в ближайшие пару недель», сообщило Politico со ссылкой на источники. Это может произойти, несмотря на возражения со стороны Венгрии, отмечает издание.

Весьма маловероятно, что страны ЕС примут решение, которое даст Венгрии возможность постоянно шантажировать [объединение], — сообщает газета.

По мнению источников издания, нельзя допустить того, что странам-участникам придется собираться через 12 месяцев снова и единогласно решать, продлевают ли они финансирование Украины. Как указали дипломаты, если Будапешт снова наложит вето на помощь Киеву, ЕС может прибегнуть к временному лишению Венгрии права голоса в Европейском совете.

В середине декабря венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделения Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. При этом он подчеркнул, что членство Украины в сообществе остается «красной линией».

Позднее СМИ сообщили, что Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно. Однако дипломаты в Брюсселе предположили, что такая схема позволит Будапешту постоянно выдвигать свои условия.