Названы последствия передачи Украине заблокированных активов России Политолог Колчин: передача Украине заблокированных активов РФ навредит экономике

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Если страны «Большой семерки» все же передадут Украине заблокированные активы России, это может стать причиной дестабилизации глобальной финансовой системы, рассказал «360» политолог и аналитик Петр Колчин. По его словам, это решение создаст серьезный прецедент.

Этот прецедент покажет ненадежность вложений в страны Запада, последствия с каждым годом будут ощущаться сильнее. Доверие потеряно, а восстановить его практически невозможно, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что такая поддержка Украины будет не сильно ощутима. Кроме того, вряд ли вся сумма пойдет на благо страны.

Тем более, как уже не раз Киев показывал, большую часть денег освоят на государственном уровне, с этим Зеленский и его окружение хорошо справляются, добавил специалист. По его мнению, это все больше похоже на попытку вновь актуализировать повестку Украины перед швейцарской конференцией.

Ранее власти Украины наложили арест и конфисковали активы, которые, по данным полиции страны, якобы связаны с Россией, общей стоимостью чуть менее $940 млн. Уточняется, что теперь эти средства «работают на благо» ВСУ и Киева. Украинским военным передали также вертолет Bell 427 и самолет Gulfstream G650.