Названы последствия от возможного удара Украины по ядерным объектам Аналитик Хрусталев: удар по работающей АЭС способен привести к заражению огромных территорий

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Удар со стороны Украины по работающей АЭС, хранилищу облученного ядерного топлива или по заводу радиохимической переработки ядерного топлива способен спровоцировать заражение огромных площадей в тысячи квадратных километров, рассказал в беседе с НСН аналитик и эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев. По его словам, на пораженных территориях возникнет высокий уровень радиации, способный за короткое время вызвать лучевую болезнь, что сделает их непригодными для жизни. При этом эксперт отметил, что Украина вряд ли решится ударить по российским атомным электростанциям, так как такой шаг не даст ей внятных политических бонусов, а эффективность самой меры вызывает сомнения.

Лучшее радиологическое оружие — это ядерный или неядерный удар по работающей АЭС, хранилищу облученного ядерного топлива или по заводу радиохимической переработки ядерного топлива. Благодаря этому можно заразить сотни, а потом и тысячи квадратных километров, создать там высокий уровень радиации, который будет вызывать лучевую болезнь за короткое время, — уточнил эксперт.

Хрусталев рассказал, что радиоактивное загрязнение от ядерного объекта можно предотвратить благодаря ядерному удару по нему. По словам аналитика, это формирует мощное облако, которое высасывает радиоактивность и разбрасывает ее на большой дистанции. Так, взрыв на Чернобыльской АЭС, как уточнил эксперт, был в 200-300 раз мощнее, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме, но территории Украины и Белоруссии остались при этом пригодными для жизни, а зона отчуждения постепенно сужается.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ являются атомным терроризмом. Он отметил, что Украина давно использует террористические методы. Так, киевские власти, по его словам, пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».