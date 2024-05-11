Названы последствия для Финляндии из-за антироссийской повестки МИД РФ: предприятия в Финляндии останавливаются из-за антироссийской политики

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Предприятия в Финляндии вынуждены останавливать свою работу на фоне антироссийской политики властей, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает ТАСС. Дипломат добавил, что риторика Хельсинки также приводит к опустению регионов, расположенных на границе с Россией.

Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, — пояснил он.

Беляев добавил, что в Финляндии активно продвигается миф об угрозе с Востока, благодаря работе СМИ в него поверили обычные граждане страны. По его словам, анализ текущей ситуации в стране позволяет сделать вывод, что в Хельсинки сделано все, чтобы разрушить прочные связи Финляндии с приграничными регионами России. В завершение он подчеркнул, что в Москве уверены, что данная политики финской стороны противоречит национальным интересам Финляндии.

Ранее Сергей Беляев сообщил, что новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, Москва уже выдала агреман (согласие на прием посла) на ее назначение. По его словам, Лиивала обладает большим опытом и высокой квалификацией.