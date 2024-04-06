Названы последствия для Европы от конфискации активов России Figaro: конфискация российских активов затронет Европу сильнее, чем США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Конфискация Европейским союзом замороженных российских активов и направление средств на вооружение Украины ударит по странам Блока сильнее, чем по Соединенным Штатам, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на профессора права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армина Штайнбаха. Однако, по его словам, США это не беспокоит.

Армин Штайнбах, профессор права и экономики HEC Paris, выступает против предложения Урсулы фон дер Ляйен использовать доходы от замороженных российских активов для вооружения Украины. Он утверждает, что ЕС пострадает сильнее, чем США, от ответных мер России, — говорится в публикации.

Штайнбах отметил, что Евросоюз удерживает российских активов на сумму более €200 млрд. Это значительно превышает объем средств, хранящихся в США. Профессор также предупредил, что изъятие российских активов подорвет доверие инвесторов к ЕС как к гаранту прав собственности.

Ранее СМИ сообщали, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия в частном порядке призывают Евросоюз не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов. При этом в публикации отмечалось, что данные планы в любом случае были «отложены в долгий ящик».