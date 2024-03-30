Названы последствия для энергетики Украины после ударов по Белгороду Сладков: АЭС не спасут Украину после ударов возмездия РФ за атаки на Белгород

Фото: t.me/dsns_telegram

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что украинская энергосистема с помощью АЭС не сможет восполнить потери в выработке энергии после российских ударов возмездия за атаки на приграничные регионы. В своем Telegram-канале он объяснил, что все дело в особенностях атомных станций, изменение рабочих мощностей которых нельзя провести в короткие сроки даже при большом желании.

Сладков отметил, что его знакомые в Москве назвали убийственными удары по энергосистеме Украины, однако они считают, что Киев сможет решить эту проблему за счет АЭС.

Есть же такая замечательная вещь, как постоянная времени регулирования, а она у АЭС слишком большая для удержания режима сети. АЭС могут тянуть основную мощность, но регулировочные обязательно при этом должны поддерживаться более быстрыми по регулированию источниками! — пояснил он.

Иными словами, инерция системы слишком большая для решения проблемы за счет АЭС. Проблема заключается еще и в том, что атомным станциям необходимо внешнее питание, без него они не могут работать. Также военкор подчеркнул, что второго Чернобыля не стоит ожидать, потому что после этого ЧП был введен специальный нижний предел постоянного регулирования.

Ранее в МО России назвали возмездием массированные удары по украинским объектам инфраструктуры за недавние атаки на Белгородскую и Курскую области. В ведомстве уточнили, что во время операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».