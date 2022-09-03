Появились подробности операции десанта ВСУ по захвату ЗАЭС Боец с позывным Скиф: десант ВСУ штурмовал Энергодар на катерах зарубежного производства

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские десантники, попытавшиеся штурмом захватить Энергодар и ЗАЭС, прибыли на 20 быстроходных катерах иностранного производства, заявил боец с позывным Скиф, принявший участие в отражении нападения. По его словам, на одном таком катере могут поместиться до 15 человек, сообщает РИА Новости. Военный уточнил, что во время высадки десантников прикрывала артиллерия.

Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии, — заявил собеседник агентства.

Скиф подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват ЗАЭС, однако станция находится под надежной защитой. Российские военные готовы к любым провокациям.

По его словам, ВС РФ оказали противнику «колоссальное сопротивление», нанеся по нему «мощнейший удар».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.

В военном ведомстве добавили, что российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности «Малка», нанесла удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. В результате неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 были ранены, говорится в сообщении.