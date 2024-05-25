Названы неожиданные детали расследования о нацистском концлагере в Британии Ученый Пиклз опроверг утверждение о «мини-Освенциме» в Британии в годы ВМВ

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Тихий британский остров под названием Олдерни действительно представлял собой концлагерь в годы Второй Мировой войны, однако утверждения о том, что там был «мини-Освенцим» не соответствуют действительности, выяснил спецпредставитель по вопросам, возникшим после Холокоста, Эрик Пиклз в ходе проведенного расследования. По его словам, в годы ВМВ на острове погибли от 641 до 1027 человек, а это значит, что концлагерь во многом напоминал другие подобные места в Европе, передает CNN.

С заключенными обращались ужасно, и жизнь была ужасной, но в Олдерни не было «мини-Освенцима»; на острове не было центра уничтожения, — констатировал Пиклз.

В связи с приведенным расследованием ученый призвал не завышать количество погибших. Это, по его мнению, так же плохо, как и преуменьшение числа жертв.

Известно, что сейчас на острове сохранились следы нацистской оккупации. Там можно найти бункеры, противотанковые стены и туннели для боеприпасов. Население острова составляет чуть более двух тысяч человек, которые ежегодно собираются на день памяти погибших.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что именно нацистская Германия создавала концлагеря и уничтожала там людей. Советская армия, по его словам, напротив, освобождала узников.