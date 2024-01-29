Названы кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Финляндии Стубб и Хаависто вышли во второй тур выборов президента Финляндии

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/ Global Look Press

Экс-премьер Александр Стубб и бывший глава финского МИД Пекка Хаависто вышли во второй тур выборов президента Финляндии, заявили в министерстве юстиции страны после окончательного подсчета голосов. Стубб получил поддержку на уровне 27,2%, в то время как Хаависто набрал 25,8%.

Третье место занял спикер парламента Юсси Халла-ахо с результатом в 19%. Поскольку ни один из кандидатов не достиг половины проголосовавших, второй тур выборов назначен на 11 февраля.

Президентские выборы в Финляндии прошли в воскресенье, а досрочное голосование проводилось с 17 по 23 января. В первом туре приняли участие 3,2 миллиона из 4,2 миллиона граждан с правом голоса, и явка составила 79,4%. Министерство юстиции планирует объявить официальные результаты первого тура не позднее 30 января, а результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.

Президент Финляндии избирается на срок 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, поскольку он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.

Ранее Саули Ниинист заявил, что проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство. По его словам, финский паспорт вообще не стоит давать гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.