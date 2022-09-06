Названы изменения, которые ждут Великобританию с новым премьером «Компания»: при Трасс ожидается усиление конфронтации Великобритании с Китаем и Россией

Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лиз Трасс

Избранная новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обещает решить массу проблем в стране, среди которых особое место занимает энергетический кризис. Для его разрешения планируется осваивать месторождения нефти и газа в Северном море, сообщает журнал «Компания». Также премьер собирается снизить налоги, увеличить оборонный бюджет, реформировать британский Центробанк и отменить законы Евросоюза, которые продолжают действовать в стране. Во внешней политике Трасс ожидается усиление линии на конфронтацию с Китаем и Россией.

Я займусь решением энергетического кризиса, решая вопрос со счетами населения за электроэнергию, а также с более долгосрочными проблемами, которые у нас есть в области поставок электроэнергии, — заявила политик.

Так, Трасс пообещала представить план по борьбе с ростом цен на электричество в первую же неделю на посту премьера. Возможно, она хочет заморозить цены на электроэнергию грядущей зимой для миллионов домохозяйств, пишет издание со ссылкой на The Telegraph. Также она намерена одобрить выдачу не менее 130 лицензий на бурение для добычи большего объема нефти и газа в Северном море и освоения новых месторождений. Такая мера не приведет к быстрому снижению цен на энергоресурсы — она направлена на решение долгосрочных задач.

Лиз Трасс планирует к 2023 году отменить 2400 все еще действующих в Британии законов ЕС. По ее мнению, они мешают бизнесу в стране. По той же причине планируется снизить налоги — возможное снижение НДС на 2,5% или 5% также должно поддержать британских бизнесменов, пишет издание. Трасс в том числе говорила о планах реформировать ЦБ, так как некоторые прогнозы Банка Англии по инфляции оказались неверными.

Новый премьер заявляла, что после завершения холодной войны Великобритания «расслабилась» и «позволила агрессорам расшириться».

Нет ничего важнее, чем свобода и демократия, и мы просто не можем позволить этой ситуации продолжаться, — утверждала политик.

До конца десятилетия Трасс планирует увеличить военные расходы до 3% ВВП. Также она может объявить Китай угрозой национальной безопасности, наделив его новым статусом. В случае с Россией политика останется прежней — Трасс продолжает поддерживать Киев, однако настроена на установление диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не ожидают позитивных изменений в отношениях с Великобританией в случае избрания Лиз Трасс на пост премьер-министра. По его словам, об этом свидетельствуют ее регулярные антироссийские заявления.