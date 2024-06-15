Названы города, сильнее всех страдающие от мобилизации ВСУ Эксперт Дандыкин: под усиленную мобилизацию ВСУ попали Одесса, Херсон и Николаев

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Киевские власти мстят усиленной мобилизацией русскоговорящим украинским регионам, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о таких подконтрольных Киеву городах, как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса.

На украинском фронте надежности мало, это не от хорошей жизни все происходит. Уже по две тысячи человек убитыми и ранеными в ВСУ суточными потерями. Никакой мобилизацией это не компенсировать. Это приведет только к появлению новых кладбищ. К этому очень скрупулезно относятся на Западе, так как сами они погибать не хотят, — сказал эксперт.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также в Запорожской области. Он уточнил, что усиленный призыв начался в Харьковской, Сумской и Одесской областях.

До этого издание «Страна.ua» писало, что владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города откупаются от рейдов военкомов за $5–10 тысяч при содействии украинских властей. Однако из-за проблем с деньгами ежемесячная выплата не всегда поступает регулярно, вследствие чего военкомы «напоминают о себе».