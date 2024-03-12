Названы города, которые Украина скоро потеряет без помощи США Эксперт Дандыкин: Киев без поддержки США понесет большие территориальные потери

Фото: МО РФ

Директор ЦРУ США Уильям Бернс был прав, когда предупредил Украину о значительных территориальных потерях в 2024 году при отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, поделился мнением с NEWS.ru.военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценкам, в первую очередь Киев распрощается с Харьковской областью, а также полностью утратит контроль над территориями на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях.

Предположу, что в первую очередь речь может идти о Харьковской области, включая Харьков, о полном взятии под контроль ДНР, особенно Славянско-Краматорской агломерации, о взятии российской армией под контроль Запорожья и Херсона, не говоря уже о более мелких населенных пунктах. Работино, выход на Ореховское направление, Купянск, — отметил он.

При этом Дандыкин подчеркнул, что Бернс может лишь делиться своими предположениями. По его словам, истинные планы российского командования неизвестны.

Бернс, выступая на слушаниях в комитете сената по разведке, заявил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и «проникающих ударов по Крыму». По его словам, ВСУ могут вернуть себе наступательную инициативу.

По его оценке, Киев в случае получения помощи от Вашингтона сможет продержаться в 2024–2025 годах и помимо ударов по Крыму сумеет противодействовать российскому Черноморскому флоту. При этом Бернс подчеркнул, что в случае, если дополнительной помощи не будет, Украина в текущем году лишится значительных территорий.