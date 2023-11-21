Названы главные условия вступления Сербии в НАТО Политолог Гайич: если Балканы вступят в НАТО, Сербия не сможет быть нейтральной

Фото: nato-intl.com

Александр Вучич, Йенс Столтенберг

Сербия может вступить в НАТО после того, как к Североатлантическому альянсу присоединятся все оставшиеся страны Балканского полуострова, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, в таком случае республика не сможет больше поддерживать нейтралитет.

Если все оставшиеся страны Балкан вступят в НАТО, останется одна Сербия, учения с НАТО — это шаг к НАТО, хотя после 24 февраля 2022-го Вучич обязался, что Сербия ни с кем не будет проводить военные учения, это прямое нарушение обещания. Если все остальные Балканы вступят в НАТО, Вучич может сказать, что Сербия больше не может поддерживать нейтралитет, что это невозможно и Сербия пойдет в НАТО, — отметил эксперт.

По мнению Гайича, именно поэтому генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг находится сейчас в Белграде. До этого он посетил Приштину, а также столицу Боснии и Герцеговины Сараево.

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что Столтенберг и Вучич обсудили возможность проведения совместных военных учений. Генсек НАТО напомнил, что Белград уже участвовал в маневрах с военными из Альянса и поприветствовал их возможное возобновление. Глава Блока при этом не уточнил, когда эти учения могут состояться.

Политолог Стеван Гайич рассказал, что НАТО планирует построить новый железный занавес, но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы». Он отметил, что граница гипотетического железного занавеса зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки». Так эксперт прокомментировал вероятные совместные учения войск Сербии и НАТО.