Названы главные причины падения ракет ПВО ВСУ на жилые украинские дома Военэксперт Кнутов: Киев расставляет установки ПВО в черте городов

Фото: ДСНС Украины

Частые падения ракет ПВО ВСУ на жилые украинские дома связаны с тем, что Киев расставляет свои установки в черте городов, заявил NEWS.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, это делается для того, чтобы представить их уничтожение как намеренный удар по жилым постройкам.

Украина этим занимается постоянно. И когда происходит пуск ракеты — цель тоже постоянно движется, — ее траектория меняется, из-за чего снаряд может влететь и в жилой дом, таких случаев было много. И Киев всегда пытался это выдать за российские попытки ударить по жилым или социальным объектам, приезжали журналисты, делали фото, а на снимках было видно, что это была ракета украинской С-300, — сказал эксперт.

Кнутов добавляет, что у ВСУ старые ракеты, чей срок хранения истек. По этой причине они могут представлять угрозу, так как могут сбиться с намеченного курса и упасть на жилой дом.

Срок службы ракеты С-300 10 лет, их нужно проверять на заводе-изготовителе. А предприятия находятся в России, скорее всего. Украина не проверяла эти ракеты, пыталась ремонтировать с помощью США, но работы не соответствовали регламенту завода-изготовителя, — подчеркнул эксперт.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее отметил, что Украина не может выстроить «стену» из средств ПВО. По его словам, у Киева попросту недостаточно систем для реализации идеи. Кроме того, как заметил Игнат, западные зенитные ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS значительно уступают российским аналогам.