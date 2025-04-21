Названы главные кандидаты на пост папы римского NYP назвала шесть основных претендентов на пост папы римского

Фото: Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

На пост папы римского после смерти Франциска претендуют шесть основных кандидатов, сообщила газета New York Post. Среди них есть выходцы из США, Италии, Африки и Шри-Ланки.

Как сказано в материале, занять место главы католической церкви могут как «неомодернисты», так и сторонники более консервативных позиций. Среди консерваторов авторы выделяют бывшего чиновника Ватикана из Гвинеи Роберта Сару, который открыто критиковал Франциска за благословение для однополых пар (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Также к более консервативному крылу относят итальянского прелата Пьетро Паролина, поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем. Из других претендентов выделяются «любимый» кардинал покойного понтифика француз Жан-Марк, а также филиппинский кардинал Луис Тагле, голландский прелат Виллем Якоб Эйк и кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки. NYP предполагает, что новый папа римский «вернет католическую церковь к идеологическому центру».

Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет, был родом из Аргентины. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Президент России Владимир Путин, комментируя смерть Франциска, заявил, что папа римский очень хорошо относился к стране. Глава государства подчеркнул, что россияне будут помнить об этом всегда.