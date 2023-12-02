Названы две страны, способные помешать Киеву вступить в Евросоюз Economist: Венгрия и Нидерланды могут помешать Украине присоединиться к ЕС

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Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, который 1 декабря одержал победу на парламентских выборах, могут нарушить планы Украины по вступлению в Евросоюз, а также воспрепятствовать финансированию этой страны, пишет The Economist. По информации издания, в рамках саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря, Киев должен был получить материальную помощь и перспективу вступления в Евросоюз, однако ввиду позиции двух политиков эти вопросы стали «шаткими».

Саммит 14 и 15 декабря должен был обеспечить Украину деньгами и перспективой вступления в «клуб» (Евросоюз. — NEWS.ru). Теперь перспективы выглядят шаткими, — говорится в материале.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт считает вопрос вступления Украины в ЕС недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях принятия Киева в сообщество.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее выразила мнение, что вступление Киева в Евросоюз уже является реальностью, а о вступлении в НАТО этого сказать еще нельзя. При этом она подчеркнула, что в Североатлантическом альянсе уже думают над тем, какой вклад Киев может внести в коллективную безопасность Блока.