Названы четыре возможных сценария ввода французских войск на Украину NZZ: войска Франции на Украине могут быть задействованы для защиты Киева

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Использование французских войск на Украине имеет четыре возможных сценария, сообщило швейцарское издание NZZ. По мнению авторов материала, одним из них является задействование армии для защиты Киева от потенциального наступления со стороны Белоруссии. Такой вариант издание назвало наиболее приоритетным.

Другой вариант — специальная зона сосредоточения контингента в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. Присутствие французских военных в этом районе станет значительным облегчением для украинских боевых частей на передовой, — говорится в публикации.

Еще одним сценарием издание назвало использование французских войск для защиты Одессы как важного портового города. Кроме того, они могут быть задействованы в Молдавии. Это позволит «стабилизировать обстановку» вокруг Гагаузии, резюмировали авторы.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказался о звонке министра обороны Франции Себастьяна Лекорню российскому коллеге Сергею Шойгу. По его мнению, глава французского ведомства хотел уговорить Россию смягчить удары по Украине. Кроме того, Меркурис пытался нащупать почву для заморозки конфликта и убедить Шойгу пересмотреть позицию относительно западного контингента в республике.