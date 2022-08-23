Названо возможное местоположение обвиняемой в убийстве Дугиной РИА Новости: обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк могла останавливаться в отеле в Вене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщину, похожую на Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи, заметили в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене, сообщили в беседе с РИА Новости сотрудники компании. Они уточнили, что гостья останавливалась в заведении на одну ночь, однако фамилию Вовк в списке постояльцев они не обнаружили.

В издании отмечают, что изначально сотрудники ресепшена отказались комментировать информацию о своих постояльцах, однако затем проявили личный интерес и рассказали об одной подозрительной жительнице.

Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка. <...> Нет, женщина по имени Наталия Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем, — сказала сотрудница австрийского отеля.

Журналистам удалось узнать, что на подземной парковке видели Mini Cooper, как и у самой Вовк.

Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным силовиков, она выехала из России в Эстонию.

В ответ на это Урмас Рейнсалу назвал заявление ФСБ России о побеге Вовк в Эстонию провокацией. Таким образом Россия пытается отомстить Эстонии и ряду других стран за проукраинскую позицию, объяснил он.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.