Названо условие восстановления газовых отношений ЕС и России Энергоэксперт Юшков: для восстановления газовых отношений ЕС и России требуется их деполитизация

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Восстановление газовых отношений между Россией и Евросоюзом возможно лишь при условии их деполитизации, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Игорь Юшков. При этом он отметил, что прежнего доверия между сторонами уже не вернуть. Эксперт уточнил, что Россия ждет, чтобы европейские страны руководствовались национальными, а не политическими, интересами в отношениях с Россией.

Отношения в газовой сфере восстановить можно, но для этого нужна глубочайшая ее деполитизация. А мы видим, что последние десятилетия политизация происходила, — заявил Юшков.

Энергоэксперт напомнил, что Россия является самым удобным поставщиком для Европы, а она, в свою очередь, является самым удобным рынком сбыта российского газа. Восстановление газовых отношений между Россией и Европой было бы возможным благодаря уже существующей инфраструктуре и починке «Северных потоков», считает специалист.

Немецкая энергетическая компания RWE ранее вслед за энергоконцерном Uniper инициировала судебное разбирательство против «Газпрома». Эти компании имели фиксированные контракты на поставку газа с российской компанией. Когда она прекратила поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток», эти фирмы стали вынуждено закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Благодаря иску RWE хочет компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.