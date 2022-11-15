Названо условие раздела Украины Польшей и Венгрией Политолог Межевич: речь о разделе Украины может пойти, если линия фронта выйдет за Киев

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Речь о разделе украинских территорий между Венгрией и Польшей может пойти только в одном случае — если фронт спецоперации перейдет за пределы Житомира и пойдет за Киев, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Николай Межевич. По его словам, в данный момент Варшава не готова взять на себя инициативу раздела Украины, при этом Будапешт в принципе меньше в этом заинтересован.

Только когда спецоперация выйдет на рубежи к Житомиру, пойдет за Киев, Будапешт и Варшава задумаются о разделе, — отметил Межевич.

Политолог заявил, что Польша имеет гораздо более масштабные и сложные аппетиты на украинские земли, чем Венгрия. Однако пока ни одна из этих стран не станет заводить разговор о территориальном разделе Украины, считает эксперт. Тем не менее, в перспективы такое обсуждение возможно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что польские власти не отказываются от идеи поглощения Украины. По его словам, этот план существует давно, но о нем мало кто знает, так как соответствующая информация хранится в архивных документах. Президент также назвал бредом утверждения в Европе о том, что Украина во Вторую мировую войну освободила ее от нацизма, раз в Красной армии были «украинские фронты».