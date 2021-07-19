Названо условие, при котором евреи покинут Европу

Евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости.

По его мнению, антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос лишь в том, какие есть законы и политическая воля, направленные на борьбу с ним. Гольдшмидт сказал, что самыми напряжёнными местами в Европе остаются остаются Франция, Бельгия и Польша.

Мы будем до последнего бороться как за физическую безопасность общин, так и за сохранность религиозных прав и свобод, — подчеркнул раввин.

Ранее депутат палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сравнила введение масочного режима с холокостом, а потом извинилась за свои слова. Она посетила Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне и признала, что допустила оскорбительные замечания.

Слова, за которые пришлось извиняться, политик произнесла в мае. Она выступила с критикой протоколов безопасности, обязывающих депутатов носить маски на заседаниях палаты представителей. Грин сравнила введённые нормы с требованиями к евреям в нацистской Германии.