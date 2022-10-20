«Закроют половину предприятий»: аналитик о ситуации на энергорынке Европы Аналитик Демидов: ЕС удовлетворит потребности в энергоресурсах, если закроет половину предприятий

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Европейцы удовлетворят свои потребности в энергоресурсах без участия России, если «закроют половину предприятий», заявил в разговоре с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Однако, по его мнению, подобный шаг язык не поворачивается назвать выходом из ситуации.

Очевидно, европейцы имели в виду закрытие половины своих предприятий, и тогда действительно они смогут покрыть свои потребности в энергоресурсах без участия России. Но назвать данное решение выходом из ситуации язык не поворачивается, — сказал Демидов.

Аналитик отметил, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о независимости Германии от российского газа, «не имеет ничего общего с действительностью». Демидов объяснил свою позицию тем, что в мире «не так много огромных игроков на рынке энергоресурсов».

Если предположить, что немцы договорились с Катаром, то тогда Катару придется отправлять в Европу весь добываемый в стране газ, а это невозможно. Американского СПГ недостаточно для покрытия даже 100 млрд кубов газа. Индонезия также не имеет таких мощностей, — объяснил эксперт.

Ранее Шольц заявил, что Берлин уже преодолел зависимость от поставок российского газа и намерен сократить потребление этого ресурса на 20%. Канцлер пояснил, что ФРГ удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал слова Шольца о полном освобождении от газа из РФ попыткой скрыть его дефицит. По его словам, Германия старается искать позитивные стороны в сложившейся ситуации, но постепенно остается без голубого топлива.