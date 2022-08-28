Названо условие, при котором ЕС откажется от поддержки Украины The Nation: консенсус Европы по Украине разрушит изменение позиции Лондона

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Изменение позиции Великобритании по поставкам вооружений Киеву способно уничтожить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Украины, заявила обозреватель Мэри Дежевски. В статье, опубликованной изданием The Nation, она указала на некоторые разногласия среди европейских лидеров в вопросе военной поддержки Киева.

Дежевски напомнила, что британский премьер-министр Борис Джонсон решительно выступал за поставки военной помощи, а лидеры Франции, Германии и в меньшей степени Италии энтузиазма особо не проявляли.

Трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. <...> Учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой — или с тем и другим сразу, — правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором, — отмечается в публикации.

Ее автор считает, что позиция по Украине может измениться из-за внутреннего противостояния в Британии. Граждане способны оказать давление на власти страны, поскольку цены на электроэнергию стремительно растут.

Именно из-за общественного давления новый премьер сменит курс Лондона по военной поддержке Украины. Великобритания начнет призывать к дипломатическому урегулированию, так и закончится «хрупкий европейский консенсус», уверена Дежевски.

Ранее стало известно, что хорватский журналист Антун Роша заявил: Лондон не заинтересован в сильной Европе, поэтому для него будет достаточно, если в ходе украинского кризиса «проиграет Евросоюз». Автор отметил, что Борис Джонсон заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины Евросоюзом. Призыв прозвучал в момент, когда ситуация в Европе ухудшается на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие.