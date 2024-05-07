Названо условие поддержки Китаем конференции по Украине Си Цзиньпин: КНР поддержит встречу по Украине, одобренную Москвой и Киевом

Китай не является стороной конфликта между Украиной и Россией, поэтому поддержит мирные переговоры, одобренные Москвой и Киевом, заявил глава КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам французско-китайского саммита в Париже. Он призвал возобновить диалог и постепенно укрепить доверие между сторонами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддержит проведение международной конференции для справедливого обсуждения всех мирных инициатив. По его словам, должно быть обеспечено равноправное участие всех сторон.

История настойчиво доказывает, что любой конфликт в итоге завершается переговорами, — подчеркнул китайский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку инициативы об олимпийском перемирии, которое может стать возможностью для установления прочного прекращения огня. Французский лидер также высоко оценил желание лидера Китая осуществить «координацию» перед визитом президента РФ Владимира Путина в страну.

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, также заявлял Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции. При этом посла Франции в Москве Пьер Леви вызывали в МИД России из-за воинственных заявлений властей республики.