Названо условие для вторжения Польши на Украину GW: США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, когда Киев ослабнет

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Лешек Сыкульский заявил, что США могут заставить Польшу отправить войска на Украину при дальнейшем ослаблении Киева. По его словам, Варшава уже готовится к походу на Восток, сообщает Gazeta Wyborcza.

Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну, — цитирует издание Сыкульского.

Он также указал на подготовку Варшавой к участию в боевых действиях на Востоке. По его мнению, об этом свидетельствуют законы, принятые в Польше, в частности, вступил в силу закон «О защите Отечества». Сыкульский напомнил, что в стране восстанавливается срочная военная служба.

Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо, — предположил политолог.

Ранее бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны. Польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между Москвой и Киевом может продолжаться несколько лет.