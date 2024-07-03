Названо условие для увеличения дальности ударов Украины по России Госдеп США: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта

Фото: МО Украины

Украина увеличит дальность ударов по российской территории с разрешения США в случае расширения фронта, заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, передает РБК. Он сослался на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии, — сказал О’Брайен.

Так он ответил на реплику конгрессмена-республиканца Томаса Кина о том, что Украине разрешили бить по территории России во время успешного продвижения российских военных в Харьковской области. Политик задал сотруднику Госдепа вопрос о количестве российских военных баз, которые не могут атаковать украинские войска из-за ограничения на дальность ударов в 100 километров.

Ранее украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня рассказал российским СМИ, что выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до бойцов ВСУ. По его словам, везде обсуждается, что их якобы получили, но при этом никто не располагает хоть какими-то точными данными на этот счет и лично это самое вооружение не видел.