Названо условие эскалации конфликта Сербии и Косово Политолог Гайич: конфликт Сербии и Косово может разгореться только из-за Запада

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Конфликт между Сербией и Косово может разгореться с новой силой только из-за политики Великобритании и США, которые оказывают поддержку Приштине, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, недавние переговоры между сторонами закончились безрезультатно, так как Запад хочет дестабилизации ситуации в регионе.

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти не согласился ни на какие сербские предложения. Он даже не согласился на предложение посредника Евросоюза, хотя ЕС поддерживал албанцев. Видно, что для такого поведения у них есть поддержка Лондона и Вашингтона. Если Запад хочет дестабилизации, то они это и получат, но это не в интересах Сербии. Если будем загнуты в угол, будем защищать своих граждан, — отметил Гайич.

Ранее в Госдепартаменте США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по урегулированию напряженности со стороны Приштины. Вашингтон призвал стороны принять меры по снижению напряженности и уступкам с обеих сторон для достижения «справедливого компромисса».

Сербский лидер Александар Вучич, в свою очередь, отметил, что после провала переговоров ситуация тяжелая, на грани столкновений. В своем обращении к нации он призвал западное общество оказать влияние на Приштину и помочь сохранить мир.