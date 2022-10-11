Названо слабое место в обороне ВСУ FT: нехватка систем ПВО — одно из слабых мест Киева

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ испытывают нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) и по этой причине не могут обеспечить эффективную защиту всей территории страны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники. По их словам, дефицит такого оружия — одно из самых слабых мест Киева.

Собеседники издания пояснили, что Украина имеет внушительную территорию, поэтому при обстрелах ракеты могут прилетать с различных направлений. Небольшого количества систем ПВО «явно не хватает» для их отражения. Ситуация усугубляется еще и тем, что часть систем ПВО переброшена на передовую.

В публикации отмечается, что Киев пытается исправить ситуацию с нехваткой систем ПВО и договорился об их поставках с США и Германией. Они пообещали предоставить украинской стороне 14 единиц такого оружия. Однако ряд экспертов полагают, что полностью защитить Украину от ракетных ударов не смогут все системы ПВО в мире. По их мнению, ВСУ предстоит найти баланс между защитой тыла и прикрытием передовой.

Ранее сообщалось, что Киев пересматривает свои запросы по западному оружию с учетом приближения зимы и намерен усилить противовоздушную оборону. С этой целью украинская сторона просит у Запада новые системы ПВО и к ноябрю может получить два усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса Raytheon, способных сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты.