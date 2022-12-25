Названо слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне Reuters: к 2030 году Европа сможет покрыть только 40% ожидаемого спроса на металлы и сырье

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Европа к 2030 году покроет лишь 40% ожидаемого спроса лития, необходимого для батарей электропитания. В настоящее время она импортирует от 75 до 100% большинства металлов, это делает ее уязвимой в новом возможном эпизоде торговой войны, сообщает Reuters со ссылкой на европейскую добывающую компанию.

Если все европейские проекты по добыче лития будут реализованы, они смогут удовлетворить около 40% ожидаемого спроса в 600 тысяч тонн к 2030 году, — подчеркивается в публикации.

При этом в агентстве отметили большие возможности России, богатой нужными металлами. Речь идет о никеле, палладии и кобальте. В Reuters назвали Москву лидером в переработке и добыче промышленных элементов совместно с Пекином.

Ранее издание Die Welt сообщило, что ответные меры, которые может принять Евросоюз на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), способны привести к торговой войне между близкими союзникам. При этом в Европе готовятся ответить на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента США Джо Байдена.