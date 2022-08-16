Названо самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией Финский политолог Аалтола: Венгрия и её единомышленники ослабляют ЕС перед Россией

Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Позицияи ряда представителей Евросоюза может нанести удар по общей позиции ЕС в противостоянии с Москвой. В первую очередь, речь идет о Будапеште. Об этом заявил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола. Он напомнил о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указывавшего на неэффективность и провал ограничений ЕС против РФ. Слова финского эксперта приводит РИА Новости.

По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией, — отметил Аалтола.

Он допустил, что введённые Евросоюзом ограничения «невероятно легко обойти», в связи с чем Брюсселю следует своевременно реагировать на способы преодоления. В частности, на слабость санкционного режима указывает рост экспорта в РФ, считает Аалтола.

Политолог в этой связи призвал оказывать давление на третьи страны, чтобы введённые против Москвы меры оказались более эффективными.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского перестать выдавать визы россиянам способен привести к расколу в Евросоюзе. Он отметил, что отсутствие единого мнения по данному вопросу у стран ЕС играет на руку России.