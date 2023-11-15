Названо самое популярное слово 2023 года Кембриджский словарь выбрал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года

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Самым популярным словом 2023 года по версии Кембриджского словаря английского языка стал глагол «галлюцинировать» (hallucinate). На сайте словаря указано, что данное слово приобрело новое значение благодаря развитию технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Команда Кембриджского словаря выбрала слово hallucinate в качестве слова года — 2023, поскольку посчитала, что новое значение проникает в самую суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте, — следует из сообщения.

После распространения ИИ-технологий слово «галлюцинировать» приобрело смысл «создавать ложную информацию». Составители словаря добавили, что это не единственный термин в этом году, который получил новое значение из-за ИИ.

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал Al (искусственный интеллект) словом года. Словарь определил этот термин как «моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ». Составители Collins Dictionary отметили, что искусственный интеллект переживает бурное развитие и поэтому о нем много говорили в 2023 году.

До этого в Великобритании прошел первый глобальный саммит, посвященный ИИ. Мероприятие посетили представители правительств разных стран, ведущих компаний и специалистов в области искусственного интеллекта.