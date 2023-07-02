Число задержанных во время ночных протестов во Франции увеличилось МВД Франции сообщило о 719 задержанных во время ночных протестов

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 2 июля полиция во Франции задержала 719 участников протестных акций, сообщила пресс-служба МВД страны. По данным ведомства, в ходе столкновения с протестующими 45 полицейских получили различные ранения. Всего в стране были мобилизованы 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В ночь на 2 июля по всей территории страны было мобилизовано 45 тысяч полицейских и жандармов и тысячи пожарных. Решительные действия внутренних сил безопасности при координации префектов позволили пережить более спокойную ночь. Были арестованы 719 человек, 45 полицейских и жандармов получили ранения, — говорится в сообщении МВД Франции.

Также в полиции рассказали, что за ночь протестующие во Франции подожгли 577 машин и 74 здания.

По данным МВД Франции, в ночь на 1 июля в ходе протестов полиция задержала 994 человека. В ведомстве уточнили, что в ходе подавления протестов 79 полицейских получили ранения разной степени тяжести.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на 30 июня силовики задержали более 600 нарушителей.