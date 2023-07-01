Названо новое число задержанных на протестах во Франции МВД Франции сообщило о 994 задержанных во время протестов

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В ходе протестов во Франции полиция задержала 994 человека, сообщает пресс-служба МВД страны. В ведомстве уточнили, что в ходе подавления протестов 79 полицейских получили ранения разной степени тяжести. Всего минувшей ночью на территории страны были мобилизованы 45 тысяч жандармов.

В ночь с 30 июня на 1 июля благодаря мобилизации сил внутренней безопасности на всей территории страны насилие было менее интенсивным по сравнению с предыдущей ночью. Арестовано 994 человека, ранено 79 полицейских и жандармов, — говорится в сообщении МВД Франции.

Также в ведомстве рассказали, что с момента начала протестов было зафиксировано 2560 пожаров на дорогах. Кроме этого, были сожжены 1350 автомобилей и 234 здания. Полиция обвинила протестующих в ограблении полицейских участков и складов с оружием.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на 30 июня силовики задержали более 600 нарушителей.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.