Названо мощное вооружение, которое помогает российской армии громить ВСУ CNN: применение Россией авиабомб ФАБ-1500 обусловило высокий уровень потерь ВСУ

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Авиабомбы ФАБ

Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди украинских военных и изменило баланс сил на фронте, передает CNN. Кроме того, это вооружение сыграло важную роль во время взятия Авдеевки в феврале 2024 года, утверждает канал.

В материале отмечается, что авиабомбы «превращают в руины» украинскую линию обороны. Они способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре, в том числе разрушать теплоэлектростанции и заводы, а также оказывают «сильное давление на моральный дух» противника.

Украинский солдат из 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ рассказал, что российская армия, которая раньше обстреливала ВСУ только из артиллерии, перешла к более активным действиям. В частности, по его словам, ВС РФ чаще стали применять атаки с воздуха, в том числе с помощью ФАБ-1500.

Ущерб, нанесенный этими авиабомбами, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия... К ФАБ-500 уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад, — рассказал военный ВСУ.

Ранее Bild писал, что в России началось массовое производство самой тяжелой планирующей бомбы — полуторатонной ФАБ-1500-М54. При ее детонации огненный шар достигает высоты в 20 этажей. Вес авиабомбы составляет 1550 кг, доля взрывчатого вещества равна 675 кг, говорится в статье. Бомба является улучшенной версией советской КАБ-1500. Снаряд активно используется в зоне спецоперации, подчеркнули в издании.