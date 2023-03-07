Названо место будущей генеральной битвы за Донбасс Военный эксперт Баранец: генеральная битва за Донбасс состоится в Славянске и Краматорске

Фото: МО Украины

Генеральная битва за Донбасс в ходе спецоперации состоится в Славянске и Краматорске, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, говорить об очищении ДНР и ЛНР от украинской армии можно будет только после взятия этих городов. Однако на «стратегический простор» Вооруженные силы России вырвутся только после взятия Артемовска и решения вопросов с Авдеевкой и Марьинкой.

Дальше уже будут видны Славянск и Краматорск. Именно там, я уверен в этом, должна состояться генеральная битва за Донбасс. Поскольку со взятием Славянска и Краматорска мы будем уже говорить о том, что и Луганская, и Донецкая Народные Республики очищены от противника, — считает Баранец.

Военный эксперт подчеркнул, что Артемовск является центром опоры второй линии стратегической обороны Украины. Если российская армия сможет ее проломить, можно будет говорить о дальнейшем продвижении в Славянск и Краматорск. Баранец добавил, что российская армия в ближайшее время будет пытаться отодвинуть линию соприкосновения от Донецка и лишить ВСУ возможности опоры на укрепленные оборонные рубежи.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.