Названо количество военных, оставшихся в промзоне Северодонецка Замминистра МВД ЛНР Киселев: в промзоне Северодонецка осталось больше тысячи солдат ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий ВСУ

В промзоне Северодонецка остается чуть более тысячи украинских военных, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, которые приводит ТАСС, там находятся бойцы добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины «Луганск-1» и силы территориальной обороны.

В Северодонецке промзона еще не зачищена. Там находятся «Луганск-1» и теробороновцы. Количество — чуть больше тысячи человек, — сказал Киселев.

Также Киселев сообщил, что наемники из Франции, Польши, Германии и Америки спасались бегством из Северодонецка, бросая вооружение. По его словам, все иностранные военные ушли в Лисичанск.

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино. Уточняется, что на территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.