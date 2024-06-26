Названо имя нового генсека НАТО Послы НАТО утвердили премьера Нидерландов Рютте новым генсеком Альянса

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. Его кандидатуру одобрили послы 32 стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе.

Североатлантический совет принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту [премьер-минитра Норвегии] Йенса Столтенберга, — отметили в пресс-службе.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября, сменив на этом посту премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит ждать изменений в отношениях России и НАТО при новом генеральном секретаре Альянса. Сенатор уточнил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который, как ожидалось, займет пост генсека НАТО, не отличается уважением и желанием строить отношения с Москвой.

Политолог Юрий Светов также отметил, что Рютте во главе НАТО станет «клерком США» и будет выполнять все требования Вашингтона. Эксперт предположил, что он не будет определять стратегию Альянса. Он отметил, что в качестве напутствия Йенс Столтенберг завещает своему преемнику попытаться собрать консолидированные ядерные силы стран — участниц НАТО.