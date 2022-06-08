Названо имя координатора иностранных наемников на Украине Куратором иностранных наемников оказался офицер Фролов из Минобороны Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Имя установлено на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла.

По предварительным данным, на направлениях Николаева и Одессы курирует и координирует зарубежных наемников, воюющих на стороне Украины, офицер воинской части А0515 Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил Фролов. У него также есть документы на другое имя, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Верховном суде ДНР сообщили, что пленные британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году, а в 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе и получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи. Второй наемник, Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ВСУ. Позже к ним присоединился третий обвиняемый, марокканец Саадун Брагим.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера, Хилла и Брагима.